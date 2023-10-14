Тюменские синоптики рассказали, когда в городе выпадет первый снег

В воскресенье, 22 октября, похолодает до +2…+6, пойдет снег с дождем. Зато в субботу, 28 октября, потеплеет до +13…+14. 30 октября в Тюмени метеоролог обещают снег, а в начале ноября устойчивую минусовую температуру.