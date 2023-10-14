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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Тюменские синоптики рассказали, когда в городе выпадет первый снег

Тюменские синоптики рассказали, когда в городе выпадет первый снег

14 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI
По предварительным прогнозам метеорологов, первые зимние осадки в Тюмени ожидаются только в конце октября. В отдельные дни вероятен снег с дождем.
Сюжет
Снег

На предстоящей неделе небесная канцелярия порадует жителей областной столицы теплыми деньками. В понедельник, 16 октября, столбики термометров поднимутся до +14. День пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде кратковременного дождя.

Во вторник синоптики обещают солнечную погоду и +13. В среду, 18 октября, максимальная температура воздуха составит +9…+11. Такая температура воздуха сохранится до конца следующей недели.

В воскресенье, 22 октября, похолодает до +2…+6, пойдет снег с дождем. Зато в субботу, 28 октября, потеплеет до +13…+14. 30 октября в Тюмени метеоролог обещают снег, а в начале ноября устойчивую минусовую температуру.

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