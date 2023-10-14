Тюменские синоптики рассказали, когда в городе выпадет первый снег

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На предстоящей неделе небесная канцелярия порадует жителей областной столицы теплыми деньками. В понедельник, 16 октября, столбики термометров поднимутся до +14. День пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде кратковременного дождя.
Во вторник синоптики обещают солнечную погоду и +13. В среду, 18 октября, максимальная температура воздуха составит +9…+11. Такая температура воздуха сохранится до конца следующей недели.
В воскресенье, 22 октября, похолодает до +2…+6, пойдет снег с дождем. Зато в субботу, 28 октября, потеплеет до +13…+14. 30 октября в Тюмени метеоролог обещают снег, а в начале ноября устойчивую минусовую температуру.