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Posted 14 октября, 07:23

Published 14 октября, 07:23

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Тюменские автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на осенних дорогах

Тюменские автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на осенних дорогах

14 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Сотрудники Тюменской Госавтоинспекции проводят очередную профилактическую акцию, направленную на безопасность всех участников дорожного движения. На этот раз автоинспекторы просят водителей в межсезонье принимать дополнительные меры безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Осенью из-за дождя и мокрой проезжей части увеличивается тормозной путь автомобиля, при этом нужно выбирать скорость с учетом этого фактора. На некоторых участках автодорог региона осенью наблюдаются сильные туманы, которые возникают из-за рельефа местности, чаще всего это бывает в низменностях.

В населенных пунктах и загородных автодорогах в ближайшее время на мостовых сооружениях и путепроводах возможны первые гололеды, что, как правило, становится неожиданностью для водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю.

В этом году в Тюменской области произошло 2176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Осенью увеличивается аварийность в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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