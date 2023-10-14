Тюменские автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на осенних дорогах

Posted 14 октября, 07:23
Published 14 октября, 07:23
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Осенью из-за дождя и мокрой проезжей части увеличивается тормозной путь автомобиля, при этом нужно выбирать скорость с учетом этого фактора. На некоторых участках автодорог региона осенью наблюдаются сильные туманы, которые возникают из-за рельефа местности, чаще всего это бывает в низменностях.
В населенных пунктах и загородных автодорогах в ближайшее время на мостовых сооружениях и путепроводах возможны первые гололеды, что, как правило, становится неожиданностью для водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю.
В этом году в Тюменской области произошло 2176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Осенью увеличивается аварийность в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.