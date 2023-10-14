Тюменские автоинспекторы предупреждают водителей об опасностях на осенних дорогах

В этом году в Тюменской области произошло 2176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Осенью увеличивается аварийность в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается.