На РЭН-2023 прибыли свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что Российская энергетическая неделя представляет собой специализированные, узконаправленные дискуссии с мировыми экспертами. Форум привлек всех, кто интересуется совместным развитием энергетики и перспективными проектами, пишет newsnn.ru.
Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков отметил, что в рамках деловой программы форума провели более 70 мероприятий, на которых выступили 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе — 2023 приняли участие более 5000 делегатов из 84 стран и территорий, а молодежный день собрал более 2000 участников. Форум подчеркнул высокую заинтересованность мирового делового сообщества в сотрудничестве с Россией в различных областях энергетической сферы. Это видно из дискуссий, а также из настроений и готовности иностранных участников к диалогу, отметил Кобяков.
Деловая программа форума включала четыре направления: «Международная повестка, Развитие отраслей ТЭК, Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Устойчивое развитие и климат». На площадках прошли двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки. Одним из ключевых событий было пленарное заседание с участием Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани.
Форум посетили более 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более чем 250 компаний. Самые многочисленные делегации прибыли из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана и Ирака.
Всего в рамках Российской энергетической недели — 2023 было подписано 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями и государственными организациями. Информационную поддержку форуму оказывал медиахолдинг 1MI.