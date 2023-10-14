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На РЭН-2023 прибыли свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий

На РЭН-2023 прибыли свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий

14 октября 2023, 12:17
Фото: Стас Владимиров / Росконгресс
С 11 по 13 октября в Москве прошел шестой международный форум «Российская энергетическая неделя». На РЭН-2023 собрались представители зарубежных стран, лидеры крупных энергетических компаний, ученые и эксперты.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что Российская энергетическая неделя представляет собой специализированные, узконаправленные дискуссии с мировыми экспертами. Форум привлек всех, кто интересуется совместным развитием энергетики и перспективными проектами, пишет newsnn.ru.

Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков отметил, что в рамках деловой программы форума провели более 70 мероприятий, на которых выступили 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе — 2023 приняли участие более 5000 делегатов из 84 стран и территорий, а молодежный день собрал более 2000 участников. Форум подчеркнул высокую заинтересованность мирового делового сообщества в сотрудничестве с Россией в различных областях энергетической сферы. Это видно из дискуссий, а также из настроений и готовности иностранных участников к диалогу, отметил Кобяков.

Деловая программа форума включала четыре направления: «Международная повестка, Развитие отраслей ТЭК, Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Устойчивое развитие и климат». На площадках прошли двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки. Одним из ключевых событий было пленарное заседание с участием Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани.

Форум посетили более 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более чем 250 компаний. Самые многочисленные делегации прибыли из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана и Ирака.

Всего в рамках Российской энергетической недели — 2023 было подписано 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями и государственными организациями. Информационную поддержку форуму оказывал медиахолдинг 1MI.

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