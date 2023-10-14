На РЭН-2023 прибыли свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий

Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков отметил, что в рамках деловой программы форума провели более 70 мероприятий, на которых выступили 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе — 2023 приняли участие более 5000 делегатов из 84 стран и территорий, а молодежный день собрал более 2000 участников. Форум подчеркнул высокую заинтересованность мирового делового сообщества в сотрудничестве с Россией в различных областях энергетической сферы. Это видно из дискуссий, а также из настроений и готовности иностранных участников к диалогу, отметил Кобяков.