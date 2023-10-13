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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

В центре Тюмени произошло лобовое ДТП.

«Влетели на перекрестке»: в центре Тюмени произошло лобовое ДТП

13 октября 2023, 06:59
Фото: nashgorod.ru
В центре Тюмени произошло лобовое ДТП.

В центре Тюмени произошло лобовое ДТП

На улице Мельникайте, в районе дома № 48 столкнулись «Опель» и «Мазда». ДТП перекрыло 2 полосы движения и сейчас на этом участке собирается пробка.
Сюжет
ДТП

На перекрестке улицы Мельникайте два автомобиля не смогли разъехаться. По предварительным данным, «Опель», выезжающий на улицу Мельникайте, не пропустил водителя «Мазды», который пытался развернуться.

«Классическая ситуация на этом участке дороги. При интенсивной нагрузке тут постоянно машины бьются, не хочет никто никого пропускать», — рассказал тюменский водитель, ставший свидетелем ДТП.
ДТП на улице Мельникайте в Тюмени. ДТП на улице Мельникайте в Тюмени.
ДТП на улице Мельникайте в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

По данным ГИБДД по Тюменской области, нарушение очередности проезда — это самая частая причина аварий в Тюменской области. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших. Однако автомобили перекрыли 2 полосы движения на оживленной улице, что создает заторы на дороге.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что двоих водителей, сбивших детей в Тюмени и скрывшихся с мест происшествий, задержали сотрудники Госавтоинспекции. Один нарушитель был лишен водительских прав на год, другой — приговорен к административному аресту на трое суток.

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