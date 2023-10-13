«Влетели на перекрестке»: в центре Тюмени произошло лобовое ДТП

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На перекрестке улицы Мельникайте два автомобиля не смогли разъехаться. По предварительным данным, «Опель», выезжающий на улицу Мельникайте, не пропустил водителя «Мазды», который пытался развернуться.
«Классическая ситуация на этом участке дороги. При интенсивной нагрузке тут постоянно машины бьются, не хочет никто никого пропускать», — рассказал тюменский водитель, ставший свидетелем ДТП.
По данным ГИБДД по Тюменской области, нарушение очередности проезда — это самая частая причина аварий в Тюменской области. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших. Однако автомобили перекрыли 2 полосы движения на оживленной улице, что создает заторы на дороге.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что двоих водителей, сбивших детей в Тюмени и скрывшихся с мест происшествий, задержали сотрудники Госавтоинспекции. Один нарушитель был лишен водительских прав на год, другой — приговорен к административному аресту на трое суток.