«Влетели на перекрестке»: в центре Тюмени произошло лобовое ДТП

Ранее «Наш город» сообщал о том, что двоих водителей, сбивших детей в Тюмени и скрывшихся с мест происшествий, задержали сотрудники Госавтоинспекции. Один нарушитель был лишен водительских прав на год, другой — приговорен к административному аресту на трое суток.