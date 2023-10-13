В Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным на начало августа, в регионе доход в размере, превышающем 100 миллионов рублей, задекларировали 92 налогоплательщика, из них 69 — это жители Тюмени. В 2021 году число тюменцев с годовым доходом более 100 миллионов составляло 83, что на 30% больше, чем в 2020 году.
В пандемийный год количество миллионеров в Тюменской области увеличилось на 50%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число миллиардеров. За 2021 год доход превышающий 1 миллиард рублей задекларировали четыре человека. По итогам 2020 года миллиардный доход получил только 1 житель региона.