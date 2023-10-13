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В Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублей

В Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублей

13 октября 2023, 07:19
Фото: 1MI
В Тюменской области растет число жителей, чем годовой доход превышает 100 миллионов рублей. За последний год их количество увеличилось на 11%. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области.

По данным на начало августа, в регионе доход в размере, превышающем 100 миллионов рублей, задекларировали 92 налогоплательщика, из них 69 — это жители Тюмени. В 2021 году число тюменцев с годовым доходом более 100 миллионов составляло 83, что на 30% больше, чем в 2020 году.

В пандемийный год количество миллионеров в Тюменской области увеличилось на 50%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число миллиардеров. За 2021 год доход превышающий 1 миллиард рублей задекларировали четыре человека. По итогам 2020 года миллиардный доход получил только 1 житель региона.

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