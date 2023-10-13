В Тюмени возобновится движение по одной из главных улиц города

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Как сообщили в администрации Тюмени, с 16 октября на привычный маршрут вернутся двадцать автобусов.
«В связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 возвращаются на основную схему движения», — сообщили в администрации города.
«Наш Город» писал, что в конце августа в Тюмени на два месяца перенесли сроки открытия улицы Ленина. Ранее сообщалось, что работы в рамках первого этапа реконструкции улицы, будут завершены к 1 сентября. Однако открытие пришлось отложить в связи с производственной необходимостью.
Работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени стартовала весной этого года. Контракт стоимостью 746 миллионов рублей заключен с компанией «Мострострой-11». Все работы проведут в два этапа. Второй этап завершат в 2024 года. В его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.