nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Тюмени возобновится движение по одной из главных улиц города

В Тюмени возобновится движение по одной из главных улиц города

13 октября 2023, 06:38
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени на две недели раньше откроют автомобильное движение по улице Ленина. Запуск новой автодороги после реконструкции запланирован на 16 октября. Ранее сообщалось, что улицу откроют 31 октября.

Как сообщили в администрации Тюмени, с 16 октября на привычный маршрут вернутся двадцать автобусов.

«В связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 возвращаются на основную схему движения», — сообщили в администрации города.

«Наш Город» писал, что в конце августа в Тюмени на два месяца перенесли сроки открытия улицы Ленина. Ранее сообщалось, что работы в рамках первого этапа реконструкции улицы, будут завершены к 1 сентября. Однако открытие пришлось отложить в связи с производственной необходимостью.

Работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени стартовала весной этого года. Контракт стоимостью 746 миллионов рублей заключен с компанией «Мострострой-11». Все работы проведут в два этапа. Второй этап завершат в 2024 года. В его рамках реконструируют участок Ленина до Первомайской и до Мориса Тореза.

Читайте также:
В Тюмени мужчина разгромил Lexus другаВ Екатеринбурге осудили тобольского подростка за попытку поджога военкоматаПротяженность новой объездной в Тюмени составит более 20 километров
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Дороги#Улица Ленина
Подпишитесь
Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты
Вчера, 07:48
Тюменская блогерша «Тереня» продает себя на сутки за 300 тыс рублей
Вчера, 11:00
«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
Вчера, 07:23
«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы
Вчера, 06:13
Тюменку возмутила жуткая неразбериха на «Почте России»
Вчера, 06:29
«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
Вчера, 10:19