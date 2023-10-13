В Тюмени на две недели перекроют для проезда улицу 9 Января

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Проезжую часть перекроют из-за строительства участка тепловой сети для подключения местной новостройки к системе теплоснабжения.
«Участников дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать ПДД», — напомнили в мэрии.
Днем ранее, в Тюмени торжественно запустили движение по новой дороге на улице Тимофея Кармацкого. Жители Зареки надеются, что магистраль в четыре полосы разгрузит район от пробок.