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В Тюмени на две недели перекроют для проезда улицу 9 Января

В Тюмени на две недели перекроют для проезда улицу 9 Января

13 октября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Администрация города предупредила о временном ограничении проезда по улице 9 Января на участке от ул. Баумана до ул. Переулка 4-й Степной. Дорога будет закрыта с 24 октября по 6 ноября.
Фото: сайт администрации Тюмени

Проезжую часть перекроют из-за строительства участка тепловой сети для подключения местной новостройки к системе теплоснабжения.

«Участников дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать ПДД», — напомнили в мэрии.

Днем ранее, в Тюмени торжественно запустили движение по новой дороге на улице Тимофея Кармацкого. Жители Зареки надеются, что магистраль в четыре полосы разгрузит район от пробок.

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