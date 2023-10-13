В Тюмени мужчина разгромил Lexus друга

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Инцидент произошел 29 июля в Новопатрушево в районе четырех утра. Местных жителей разбудил в тот день громкие звуки с улицы. По словам очевидцев, дебошир разбил все стекла, повредил кузов, оторвал боковые зеркала.
Как выяснилось, вандал оказался приятелем автовладельца. За несколько часов до ЧП вместе с ним они совместно распивали спиртное. В результате длительного застолья между мужчинами внезапно возникли разногласия, которые переросли в конфликт. Агрессивный гость покинул жилище товарища и отправился к его стоявшей во дворе иномарке. Разгромив дорогостоящий кроссовер, автовандал отправился домой, сообщили в МВД Медиа.
Личность подозреваемого сотрудники полиции установили оперативно и задержали его. Суд состоится в ближайшее время. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.