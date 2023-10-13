В Тюмени мужчина разгромил Lexus друга

Как выяснилось, вандал оказался приятелем автовладельца. За несколько часов до ЧП вместе с ним они совместно распивали спиртное. В результате длительного застолья между мужчинами внезапно возникли разногласия, которые переросли в конфликт. Агрессивный гость покинул жилище товарища и отправился к его стоявшей во дворе иномарке. Разгромив дорогостоящий кроссовер, автовандал отправился домой, сообщили в МВД Медиа.