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Posted 13 октября 2023, 03:53

Published 13 октября 2023, 03:53

Modified 13 октября 2023, 03:55

Updated 13 октября 2023, 03:55

Курятина в Тюмени стала лидером по росту цен

В Тюмени до конца октября подорожает курятина и яйца

13 октября 2023, 03:53
Фото: 1MI.

Курятина в Тюмени стала лидером по росту цен

В Тюмени стоимость мяса птицы может вырасти к концу октября на 1,3%, яйца подорожают на 1,5%. Такое мнение высказал финансовый аналитик маркетплейса «ФИНМИР» Александр Соловьев.

По его словам, причиной роста цен станет ослабление рубля и, как следствие, подорожание кормов для птицы.

Рост цен на мясо птицы начался в конце лета — тогда курятина подорожала на 8% и стала стоить около 200 рублей за килограмм. Также выросли в цене чай, кофе, подсолнечное масло — от 5 до 12%.

«Проанализировав два последних сентябрьских отчета Росстата об индексе потребительских, цен можно предположить, что цены на куриные яйца вырастут к концу месяца на 1,5%, мясо кур — на 1,3%, хлеб, баранина, мука и гречневая крупа — на 0,2%», — сообщил Александр Соловьев РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области оптовые цены на птицу в начале октября увеличились до 190 рублей. В магазинах курятину продавали по 220 — 250 рублей за килограмм.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Продукты#Птица
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