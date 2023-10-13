Тюменский суд обязал РЖД снести несколько самовольных построек

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Омутинский районный суд Тюменской области рассмотрел дело по иску Тюменского транспортного прокурора к ОАО «Российские железные дороги» о сносе нескольких самовольно возведенных построек.
В пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что при выезде в село Вагай были обнаружены пилорама, крытый ангар, кузнечный цех, гараж и административное здание. Установлено, что из всех построек используются только последние две. Все объекты имеют повреждения, делающие их эксплуатацию невозможной.
По результатам выезда Тюменский транспортный прокурор просил признать пилораму и кузнечный цех самовольными постройками и обязать РЖД их снести. Суд удовлетворил данное требование. Ответчик в суд не явился.