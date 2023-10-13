Тюменский суд обязал РЖД снести несколько самовольных построек

В пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что при выезде в село Вагай были обнаружены пилорама, крытый ангар, кузнечный цех, гараж и административное здание. Установлено, что из всех построек используются только последние две. Все объекты имеют повреждения, делающие их эксплуатацию невозможной.