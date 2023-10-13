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Тюменский суд обязал РЖД снести несколько самовольных построек

Тюменский суд обязал РЖД снести несколько самовольных построек

13 октября 2023, 04:35
Фото: 1MI
В селе Вагай были обнаружены несколько построек. Суд установил, что здания находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сюжет
Суд

Омутинский районный суд Тюменской области рассмотрел дело по иску Тюменского транспортного прокурора к ОАО «Российские железные дороги» о сносе нескольких самовольно возведенных построек.

В пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что при выезде в село Вагай были обнаружены пилорама, крытый ангар, кузнечный цех, гараж и административное здание. Установлено, что из всех построек используются только последние две. Все объекты имеют повреждения, делающие их эксплуатацию невозможной.

По результатам выезда Тюменский транспортный прокурор просил признать пилораму и кузнечный цех самовольными постройками и обязать РЖД их снести. Суд удовлетворил данное требование. Ответчик в суд не явился.

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#Общество#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Тюменский областной суд#РЖД#Любовь Селезнева
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