Тюменские огнеборцы получили на вооружение новую спецтехнику

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Published Сегодня, 02:31
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Тюменские пожарные получили на вооружение новую спецтехнику. Об этом сообщили в телеграм-канале областного МЧС.
Вчера состоялась торжественная церемония передачи полковником внутренней службы Владимиром Закутаевым ключей от новых машин.
«Обновление специализированного оснащения является неотъемлемой частью улучшения качества работы подразделений», — отметил Закутаев, обращаясь к присутствующим.
Также, по его словам, эффективность действий пожарно-спасательных формирований
напрямую зависит от оперативности реагирования на происшествия.