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Тюменские огнеборцы получили на вооружение новую спецтехнику

Тюменские огнеборцы получили на вооружение новую спецтехнику

13 октября 2023, 02:31
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Вчера состоялась передача ключей от новых машин тюменскому подразделению МЧС. Качество спецтехники напрямую влияет на скорость реагирования пожарных подразделений.

Тюменские пожарные получили на вооружение новую спецтехнику. Об этом сообщили в телеграм-канале областного МЧС.

Вчера состоялась торжественная церемония передачи полковником внутренней службы Владимиром Закутаевым ключей от новых машин.

«Обновление специализированного оснащения является неотъемлемой частью улучшения качества работы подразделений», — отметил Закутаев, обращаясь к присутствующим.

Также, по его словам, эффективность действий пожарно-спасательных формирований

напрямую зависит от оперативности реагирования на происшествия.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Пожарные#Любовь Селезнева
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