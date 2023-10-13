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Тюменские Госавтоинспекторы задержали подростка, прокатившего друзей на багажнике

Тюменские Госавтоинспекторы задержали подростка, прокатившего друзей на багажнике

13 октября 2023, 03:20
Фото: ГИБДД Тюменской области
Молодой человек купил автомобиль без ведома родителей. Покупку он отметил поездкой с друзьями, но долго им покататься не удалось.

Вчера по социальным сетям разлетелось фото: очевидцам удалось заснять, как несколько подростков катаются на машине. Причем, трое из них находились за пределами салона. Информация о том, что ребята прокатились на авто сидя на капоте и багажнике, быстро дошла до тюменских сотрудников ДПС.

Госавтоинспекторы нашли подростка, находившегося за рулем. Он приобрел ВАЗ2106 самостоятельно, не поставив в известность родителей. В присутствии отца парня привлекли к ответственности сразу по трем статьям: перевозка пассажиров вне автомобиля, езда без прав и нарушение правил регистрации транспорта.

О том, чем руководствовался юный нарушитель, решив приобрести автомобиль будучи несовершеннолетним, он не ответил. Однако подросток признался, что сделал это по глупости и повторять подобное не собирается.

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