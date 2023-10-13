Тюменские Госавтоинспекторы задержали подростка, прокатившего друзей на багажнике

Вчера по социальным сетям разлетелось фото: очевидцам удалось заснять, как несколько подростков катаются на машине. Причем, трое из них находились за пределами салона. Информация о том, что ребята прокатились на авто сидя на капоте и багажнике, быстро дошла до тюменских сотрудников ДПС.