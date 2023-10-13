Тюменская компания выиграла 25-миллионый контракт на содержание омского метромоста

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как пишет «Город55», на торги были заявлены две компании, предложение тюменской оказалось выгоднее.
«За год работы „СтройСервис“ получит из бюджета Омска чуть более 25 млн рублей. Но единицу выполняемой работы „СтройСервис“ согласился выполнить за 129 809,08 рублей — на 16 тысяч ниже от первоначальной цены», -поясняет издание.
В перечень услуг подрядчика входят: зимой — снегоуборочные работы, обработка противогололедными материалами; летом — ремонт трещин и выбоин, очистка моста от пыли и грязи, замена светоотражающих элементов на ограждениях.
Стоит отметить, что «СтройСервис» зашел в Омск не в первый раз. Это уже второй контракт на обслуживание метромоста. Первый, стоимостью 23,9 млн рублей, тюменцы выиграли в прошлом году. Специализация компании — строительство. Недавно в ООО сменился учредитель. На место Эдуарда Боева пришел Рустам Шарафутдинов.
Ранее стало известно, что тюменские власти отдали контракт на вырубку деревьев убыточной компании. А за другой контракт мэрии городские активисты требуют провести проверку. По их мнению, чиновники неправомерно позволили подрядчику установить опоры освещение дешевле и хуже по качеству, чем было заявлено в техзадании.