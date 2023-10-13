Тюменская компания выиграла 25-миллионый контракт на содержание омского метромоста

Стоит отметить, что «СтройСервис» зашел в Омск не в первый раз. Это уже второй контракт на обслуживание метромоста. Первый, стоимостью 23,9 млн рублей, тюменцы выиграли в прошлом году. Специализация компании — строительство. Недавно в ООО сменился учредитель. На место Эдуарда Боева пришел Рустам Шарафутдинов.