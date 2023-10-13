«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Метеочувствительных тюменцев метеорологи предупреждают о том, что уже сегодня солнечная активность начнет набирать обороты и жителей региона ждет магнитная буря мощностью в 3 балла. Увеличение степени волнений геомагнитной обстановки придется на субботу, 14 октября, когда буря разгуляется до 4 баллов. А в воскресенье, 15 октября, удары уже будут достигать 4-5 баллов и могут вызвать у метеозависимых головокружение, сильную головную боль и слабость.
По словам ученых, оценка бури в 5 баллов подразумевает умеренную интенсивность, которая может негативно повлиять на людей, чувствительных к погодным условиям. Важно осознавать, что на Солнце происходят выбросы энергии в виде света, тепла и движения. Когда эта энергия достигает магнитного поля Земли, она оказывает на него влияние, причем сила этого воздействия зависит от интенсивности вспышки на Солнце. В результате возникают колебания в магнитном поле Земли, которые мы и называем магнитными бурями.
Важность магнитных бурь часто подчеркивает Сергей Богачев, ведущий ученый Института космических исследований РАН. Ученые постоянно наблюдают за событиями на Солнце, чтобы предупреждать людей о неблагоприятных явлениях, которые могут возникнуть.
А потому врачи рекомендуют жителям региона не увлекаться излишне физическими нагрузками. Лучше отложить тренировки с высокой интенсивностью и в случае ухудшения самочувствия полностью прекратить физическую нагрузку. Однако спортивные занятия можно заменить спокойной прогулкой в умеренном темпе, что будет полезно для вашего организма и поможет снизить негативное воздействие солнечных вспышек.
«Также важно не переусердствовать с обезболивающими. Да, в периоды магнитных бурь многие ощущают головную больно, однако не стоит использовать сильнодействующие препараты в повышенной дозировке. Снизить неприятные ощущения поможет проветривание и отдых», — рекомендует врач-терапевт Ирина Когалымова.
По информации исследовательского центра солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, усиление магнитного поля также ожидается на третьей неделе ноября, причем волнение геомагнитного поля снова выпадет на выходные — магнитные бури прогнозируются на 21 и 22 октября с оценкой 5 и 4 балла соответственно.
Благо, в остальные дни месяца на данный момент, ожидается стандартная геомагнитная обстановка, без значительных колебаний.
Ранее «Наш город» сообщил о том, жители Тюмени ночью наблюдали северное сияние. Редкое для юга Тюменской области явление было зафиксировано около полуночи.