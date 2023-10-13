«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури

По словам ученых, оценка бури в 5 баллов подразумевает умеренную интенсивность, которая может негативно повлиять на людей, чувствительных к погодным условиям. Важно осознавать, что на Солнце происходят выбросы энергии в виде света, тепла и движения. Когда эта энергия достигает магнитного поля Земли, она оказывает на него влияние, причем сила этого воздействия зависит от интенсивности вспышки на Солнце. В результате возникают колебания в магнитном поле Земли, которые мы и называем магнитными бурями.