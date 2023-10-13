РЖД и ЯНАО будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру региона

«Эти договоренности сегодня являются еще одним важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры в данном регионе. Совместная работа Ямала и РЖД по модернизации железнодорожного участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево позволит повысить характеристики эксплуатации этой линии и поддерживать стабильность перевозок в условиях увеличивающегося грузопотока. Мы благодарны руководству компании за их активное участие в создании комфортных условий для перевозки пассажиров», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.