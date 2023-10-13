Разделились на два лагеря: не все тюменцы поддерживают запрет цирков с животными

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Госдуме активно обсуждается вопрос о запрете цирков с участием животных. По мнению автора данной инициативы Алексея Нечаева, развлечение, основанное на насилии, является варварством. Оказалось, что с его мнением согласны не все тюменцы.
«Да, других проблем у нас, конечно, нет», — предлагают заняться депутатам другими делами комментаторы в телеграм-канале «Нашего Города».
Люди считают, что чиновникам следует сконцентрироваться на вещах более важных, а с цирками разбираться потом. Есть и другие несогласные, но свою позицию они аргументируют иначе.
«Не нравится — не смотрите. Пусть дети вменяемых родителей радуются, а вы жуйте котлету и рассуждайте, чем это моральнее, чем просмотр цирка», — выступил тюменец в поддержку цирков с участием животных.
Комментатор также считает, что инициаторы предложения не подумали о работниках цирка, которые рискуют остаться на улице. К тому же, по его мнению, подавляющему большинству людей интереснее наблюдать за медведями на велосипедах, а не за акробатами.
На данный момент цирки с участием животных запрещены в 45 странах мира. В их числе Китай, Греция, Израиль и другие.