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Разделились на два лагеря: не все тюменцы поддерживают запрет цирков с животными

Разделились на два лагеря: не все тюменцы поддерживают запрет цирков с животными

13 октября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Идею запрета цирков с животными предложили депутаты Госдумы. Они посчитали данный вид развлечений живодерством.

В Госдуме активно обсуждается вопрос о запрете цирков с участием животных. По мнению автора данной инициативы Алексея Нечаева, развлечение, основанное на насилии, является варварством. Оказалось, что с его мнением согласны не все тюменцы.

«Да, других проблем у нас, конечно, нет», — предлагают заняться депутатам другими делами комментаторы в телеграм-канале «Нашего Города».

Люди считают, что чиновникам следует сконцентрироваться на вещах более важных, а с цирками разбираться потом. Есть и другие несогласные, но свою позицию они аргументируют иначе.

«Не нравится — не смотрите. Пусть дети вменяемых родителей радуются, а вы жуйте котлету и рассуждайте, чем это моральнее, чем просмотр цирка», — выступил тюменец в поддержку цирков с участием животных.
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Комментатор также считает, что инициаторы предложения не подумали о работниках цирка, которые рискуют остаться на улице. К тому же, по его мнению, подавляющему большинству людей интереснее наблюдать за медведями на велосипедах, а не за акробатами.

На данный момент цирки с участием животных запрещены в 45 странах мира. В их числе Китай, Греция, Израиль и другие.

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