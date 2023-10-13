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Пропавшую в начале октября 46-летнюю женщину ищут в Тюмени и Москве

Пропавшую в начале октября 46-летнюю женщину ищут в Тюмени и Москве

13 октября 2023, 05:06
Фото: 1MI
Саида Касимова пропала в начале месяца. В каком из городов она может находиться — волонтеры не знают.

Саида Касимова перестала выходить на связь 5 октября, с того дня о ее местонахождении информации нет. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области сообщают, что женщину ищут сразу в двух городах: Тюмени и Москве.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темные с мелированием волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы и черно-белые кроссовки.

Информацию о возможном местонахождении женщины можно сообщить инфоргам Светлане (8-908-867-57-77) или Екатерине (8-922-005-95-59).

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 76-летний Виктор Абросов. Он ушел с улицы Авторемонтной 3 октября. Волонтеры сообщили, что пенсионер был найден живым.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Волонтеры#Поиск людей#Пропавшие#Любовь Селезнева
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