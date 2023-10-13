Пропавшую в начале октября 46-летнюю женщину ищут в Тюмени и Москве

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Саида Касимова перестала выходить на связь 5 октября, с того дня о ее местонахождении информации нет. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области сообщают, что женщину ищут сразу в двух городах: Тюмени и Москве.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темные с мелированием волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы и черно-белые кроссовки.
Информацию о возможном местонахождении женщины можно сообщить инфоргам Светлане (8-908-867-57-77) или Екатерине (8-922-005-95-59).
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 76-летний Виктор Абросов. Он ушел с улицы Авторемонтной 3 октября. Волонтеры сообщили, что пенсионер был найден живым.