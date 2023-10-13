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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 14 и 15 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 14 и 15 октября

13 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Предстоящие выходные на юге Тюменской области будут по-осеннему прохладными, а временами дождливыми. По прогнозам метеорологов, 14 и 15 октября днем воздух прогреется в среднем до +7, а ночью может похолодать до +1.

В Тюмени в субботу, в ночь на 14 октября, ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +6. Утром и днем также возможны осадки. К полудню термометры покажут +9, вечером +5. В течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами до 8 м/с.

Воскресенье, 15 октября, в столице региона пройдет более солнечно и без дождей. Ночью до +2, днем до +8 при южном или юго-западном ветре с порывами 3 до 7 м/с. Осадки маловероятны.

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В Тобольске 14 октября ожидается переменная облачность и без осадков. В утренние и ночные часы термометры покажут +6, днем воздух прогреется до +9, скорость юго-западного иногда могут достигать до 9 м/с.

В воскресенье день по прогнозу начнется с дождя при +6…+8. Днем непогода должна развеется, но теплее от этого не станет — до +6…+9. Ветер такой же юго-западный, но уже т 3-6 м/с.

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В Ялуторовске в субботу будет сыро, холодно и ветренно. Ночью максимальная температура воздуха составит +4…+6, днем +6…+8. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров м/с.

В ночь на воскресенье, 15 октября, в городе похолодает до +2, но днем распогодится — выйдет солнце и воздух прогреется до +10. Западный ветер поутихнет до 5-6 м/с.

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В Заводоуковске в субботу ночью температура воздуха составит +6, днем +8…+9. Ожидается переменная облачность, временами возможны небольшие дожди. Ветер с юго-запада усилится до 9 м/с.

В воскресенье ночью столбик термометра опустится до +2, а днем поднимется до + 5…+7. Осадки маловероятны, преимущественно переменная облачность, а в обеденные часы обещает быть солнце. Ветер юго-западный от 2 до 7 м/с.

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В Ишиме в субботу ожидается ясная и ветреная погода. Осадки синоптики не прогнозируют. В утренние и вечерние часы температура воздуха составит +3….+8, в светлое время суток +10…+13. Скорость северо-западного будет достигать 8-10 м/с.

В воскресенье, как и в целом на юге Тюменской области, в городе потеплеет — утром термометры покажут +8…+9, к полудню воздух прогреется до +20. День пройдет при переменной облачности и западном ветре 5-8 м/с.

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