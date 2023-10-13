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От солнечных лучей до дождя: чего тюменцам ждать от погоды в следующие семь дней

От солнечных лучей до дождя: чего тюменцам ждать от погоды в следующие семь дней

13 октября 2023, 08:46
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
На протяжении следующих семи дней погода в Тюмени будет разнообразной. Несмотря на то, что дожди будут небольшими, градусы постепенно пойдут на спад.

Пришла осень, поэтому дожди из Тюменской области уходить не планируют. За исключением пары дней, город всю неделю, в том числе и в выходные, будут заливать дожди, хоть они и будут небольшими. Температура воздуха в следующие семь дней отличится разнообразием: в дневное время суток она будет составлять от +7 до +13 градусов, а в ночное — от +3 до +8.

Суббота в Тюмени начнется с небольшого дождя, который закончится ближе к 5 часам утра. на протяжении всего дня будет солнечно, облака закроют небо только к вечеру. Днем температура воздуха составит +7+9 градусов, ночью — +5+6.

Утро воскресенья будет солнечным, тучи начнут сгущаться ближе к 17 часам вечера, а в 20 часов начнется небольшой дождь. Днем ожидаются +5+7 градусов, ночью — +3+4.

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В понедельник в 5 утра пройдет небольшой дождь, на протяжении всего дня будет облачно, но без осадков. Днем прогнозируются +11+13 градусов, а в ночное время суток — +7+9.

Во вторник, 17 октября, осадки не ожидаются. Погода будет солнечной и безоблачной. В течение дня ожидаются +11+13 градусов, ночью — +8+9. Утро среды будет солнечным, но к 11 утра начнется небольшой дождь, который, как сообщают синоптики, закончится к 14 часам дня. Вечер обещает быть безоблачным. Днем ожидаются +11+12 градусов, а ночью — +8+9.

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19 октября, четверг, пройдет без осадков и облаков: солнечно будет на протяжении всего дня. Однако, в этот день похолодает. В дневное время суток прогнозируются +6+9 градусов, в ночное — +4+5. В пятницу весь день будет пасмурно, ближе к 23 часам начнется небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +6+10 градусов, ночью — +2+3.

Суббота будет пасмурной, ночью пройдет небольшой дождь, который закончится около 5 утра. Также незначительные осадки ожидаются и в 14 часов дня. В течение дня прогнозируются +9+11 градусов, ночью — +4+6. Воскресенье также будет пасмурным, но без осадков. Днем температура воздуха составит +7+9 градусов, ночью — +3+4.

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