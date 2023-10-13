От солнечных лучей до дождя: чего тюменцам ждать от погоды в следующие семь дней

Пришла осень, поэтому дожди из Тюменской области уходить не планируют. За исключением пары дней, город всю неделю, в том числе и в выходные, будут заливать дожди, хоть они и будут небольшими. Температура воздуха в следующие семь дней отличится разнообразием: в дневное время суток она будет составлять от +7 до +13 градусов, а в ночное — от +3 до +8.