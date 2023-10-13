От солнечных лучей до дождя: чего тюменцам ждать от погоды в следующие семь дней

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Пришла осень, поэтому дожди из Тюменской области уходить не планируют. За исключением пары дней, город всю неделю, в том числе и в выходные, будут заливать дожди, хоть они и будут небольшими. Температура воздуха в следующие семь дней отличится разнообразием: в дневное время суток она будет составлять от +7 до +13 градусов, а в ночное — от +3 до +8.
Суббота в Тюмени начнется с небольшого дождя, который закончится ближе к 5 часам утра. на протяжении всего дня будет солнечно, облака закроют небо только к вечеру. Днем температура воздуха составит +7+9 градусов, ночью — +5+6.
Утро воскресенья будет солнечным, тучи начнут сгущаться ближе к 17 часам вечера, а в 20 часов начнется небольшой дождь. Днем ожидаются +5+7 градусов, ночью — +3+4.
В понедельник в 5 утра пройдет небольшой дождь, на протяжении всего дня будет облачно, но без осадков. Днем прогнозируются +11+13 градусов, а в ночное время суток — +7+9.
Во вторник, 17 октября, осадки не ожидаются. Погода будет солнечной и безоблачной. В течение дня ожидаются +11+13 градусов, ночью — +8+9. Утро среды будет солнечным, но к 11 утра начнется небольшой дождь, который, как сообщают синоптики, закончится к 14 часам дня. Вечер обещает быть безоблачным. Днем ожидаются +11+12 градусов, а ночью — +8+9.
19 октября, четверг, пройдет без осадков и облаков: солнечно будет на протяжении всего дня. Однако, в этот день похолодает. В дневное время суток прогнозируются +6+9 градусов, в ночное — +4+5. В пятницу весь день будет пасмурно, ближе к 23 часам начнется небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +6+10 градусов, ночью — +2+3.
Суббота будет пасмурной, ночью пройдет небольшой дождь, который закончится около 5 утра. Также незначительные осадки ожидаются и в 14 часов дня. В течение дня прогнозируются +9+11 градусов, ночью — +4+6. Воскресенье также будет пасмурным, но без осадков. Днем температура воздуха составит +7+9 градусов, ночью — +3+4.