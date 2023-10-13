Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тюмени

Будучи за рулем «ЗАЗ Шанс», тюменец въехал в дорожный знак, после чего его отбросило в «Киа», что ехала в попутном направлении. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области уточнили, что 20-летний нарушитель превысил скорость.