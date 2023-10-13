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Updated Сегодня, 07:25

Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тюмени

Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тюмени

13 октября 2023, 07:23
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
20-летний молодой человек въехал в дорожный знак и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии пострадали два человека.
Сюжет
ДТП

Неопытный водитель, получивший права год назад, минувшим вечером стал виновником аварии в Тюмени.

Будучи за рулем «ЗАЗ Шанс», тюменец въехал в дорожный знак, после чего его отбросило в «Киа», что ехала в попутном направлении. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области уточнили, что 20-летний нарушитель превысил скорость.

В результате столкновения пострадал сам водитель «ЗАЗ» и его 17-летняя пассажирка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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