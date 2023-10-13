Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Тюмени

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Неопытный водитель, получивший права год назад, минувшим вечером стал виновником аварии в Тюмени.
Будучи за рулем «ЗАЗ Шанс», тюменец въехал в дорожный знак, после чего его отбросило в «Киа», что ехала в попутном направлении. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области уточнили, что 20-летний нарушитель превысил скорость.
В результате столкновения пострадал сам водитель «ЗАЗ» и его 17-летняя пассажирка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.