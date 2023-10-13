«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области

Тюменцы могут проверить свои знания селебрити из Тюменской области

На прошлой неделе мы проверяли, знают ли жители области знаменитых личностей, рожденных в регионе. Среди них мы спрятали Алену Водонаеву, что вызвало у читателей большой резонанс. Потому, а этот раз мы решили узнать, знаете ли вы современных знаменитостей, рожденных в Тюменской области.

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