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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Тест на знание селебрити из Тюменской области

«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области

13 октября 2023, 10:13
Фото: 1MI
Тест на знание селебрити из Тюменской области

Тюменцы могут проверить свои знания селебрити из Тюменской области

На прошлой неделе мы проверяли, знают ли жители области знаменитых личностей, рожденных в регионе. Среди них мы спрятали Алену Водонаеву, что вызвало у читателей большой резонанс. Потому, а этот раз мы решили узнать, знаете ли вы современных знаменитостей, рожденных в Тюменской области.
Знаете ли вы серебрити из Тюменской области?

В этом тесте вам помогут знания современных трендов и популярных артистов. Проверьте, хорошо ли вы знаете звезд, рожденных в Тюменской области?

#Общество#Тесты#Тюмень#Эксклюзив#Тюменская область#Тюменцы#Алиса Вернер#Селебрити
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