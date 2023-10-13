Минувшим вечером на трассе в Тюменской области сбили 67-летнюю женщину

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Вечером 12 октября на 12-м километре трассы «Тюмень — Боровский — Богандинский» была сбита 67-летняя женщина. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что за рулем «Киа Рио» находился 63-летний мужчина.
На данный момент известно, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция призывает автолюбителей проявлять внимательность при подъезде к пешеходным переходам, особенно в темное время суток. Пешеходам же настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие брелоки и наклейки.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали двух водителей, которые скрылись с мест аварий. Из-за их невнимательности пострадали три ребенка.