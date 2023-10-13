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Минувшим вечером на трассе в Тюменской области сбили 67-летнюю женщину

Минувшим вечером на трассе в Тюменской области сбили 67-летнюю женщину

13 октября 2023, 05:28
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
Тюменка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.
Сюжет
ДТП

Вечером 12 октября на 12-м километре трассы «Тюмень — Боровский — Богандинский» была сбита 67-летняя женщина. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что за рулем «Киа Рио» находился 63-летний мужчина.

На данный момент известно, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей проявлять внимательность при подъезде к пешеходным переходам, особенно в темное время суток. Пешеходам же настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие брелоки и наклейки.

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Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали двух водителей, которые скрылись с мест аварий. Из-за их невнимательности пострадали три ребенка.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Тюменцы#Авария#Аварии#Пенсионеры#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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