Губернатор МО Воробьев: До конца года права обманутых дольщиков будут восстановлены

В числе тех, кому помогли, — дольщики ЖК «Белые Росы» в Котельниках. Этот комплекс должны были достроить еще восемь лет назад, но из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были остановлены. Два года назад дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе.