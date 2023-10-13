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Пресс-служба Правительства МО

Губернатор МО Воробьев: До конца года права обманутых дольщиков будут восстановлены

13 октября 2023, 14:56
Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уже 109 тысяч из 117,5 тысячи зарегистрированных обманутых дольщиков получили свои квартиры или компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. По его словам, до конца года будут решены проблемы и оставшихся дольщиков.

Как передает mosregtoday.ru, по словам губернатора, до конца года проблема с обманутыми дольщиками останется в прошлом. Ранее президент поручил к 2024 году помочь всем, кто по вине строительных компаний остался без жилья. Воробьев отметил, что остается восстановить права еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах.

В числе тех, кому помогли, — дольщики ЖК «Белые Росы» в Котельниках. Этот комплекс должны были достроить еще восемь лет назад, но из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были остановлены. Два года назад дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе.

«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“ — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — сообщил Воробьев.

В 2022 году в области должны были вручить ключи или получить компенсации 14,7 тысячи жителей. План перевыполнили — восстановили права 16,4 тысячи человек. Ранее Андрей Воробьев заявил, что в работе еще 12 тысяч дольщиков, включая тех, что ждут квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день вопрос по «Урбану» закрыт полностью — восстановлены права всех 16,5 тыс. дольщиков по 65 МКД.

В числе инструментов, с помощью которых решают проблемы пострадавших дольщиков, Воробьев назвал привлечение инвесторов и завершение работ действующими застройщиками, которым власти помогают с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее.

«Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — сказал губернатор Московской области.

#Общество
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