«Действовал по указанию ВСУ»: по делу тюменской ФСБ осудили поджигателя военкомата

По решению суда, Борисенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, а позже его ждет ограничение свободы сроком на 1 год. Приговор суда уже вступил в законную силу.