«Действовал по указанию ВСУ»: по делу тюменской ФСБ осудили поджигателя военкомата

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:40
В Центральном окружном суде Екатеринбурга осудили Владислава Борисенко, который с помощью Коктейля Молотова поджег здание нижневартовского военного комиссариата. Как выяснилось, мужчина действовал по указанию неустановленного сотрудника ВСУ. За совершение теракта он получил денежное вознаграждение.
По версии следствия, у Борисенко также был подельник, это гражданин России.
«На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре Военным следственным управлением СК России по Центральному военному округу в отношении Борисенко В.С. и его сообщника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт)», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области .
По решению суда, Борисенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, а позже его ждет ограничение свободы сроком на 1 год. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жителя тюменской «матрешки» осудили по статье за финансирование терроризма.