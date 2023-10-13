Детская смертность в Тюменской области стабильно идет на снижение

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Сегодня состоится второй и заключительный день конгресса акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов «Перинатальная и репродуктивная медицина УФО: новые реалии развития». По поручению полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева в нем принимает участие его помощник Наталья Доронина.
«Благодаря консолидированным усилиям медицинских работников наш округ на протяжении ряда лет демонстрирует стабильное снижение младенческой смертности, добиваясь лучших результатов в стране. Цель, поставленная Президентом России, по снижению младенческой смертности на Урале уже достигнута — показатель округа за первое полугодие 2023 года составил 3.8 на 100 родившихся», — отметила Доронина, зачитав приветствие Якушева.
В обращении также отмечено, что перед медиками стоит задача обеспечить повышение рождаемости и рост численности населения России. На это направлен целый комплекс мер, в числе которого создание в регионах трехуровневой системы акушерско-гинекологической помощи.