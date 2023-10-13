Детская смертность в Тюменской области стабильно идет на снижение

Сегодня состоится второй и заключительный день конгресса акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов «Перинатальная и репродуктивная медицина УФО: новые реалии развития». По поручению полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева в нем принимает участие его помощник Наталья Доронина.