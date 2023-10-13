Буцаев: Строительство комплекса по переработке отходов в Туле идет согласно плану

«Строительство комплекса по переработке отходов в Туле идет по плану. Его запуск даст пятикратное увеличение показателей утилизации ТКО в Тульской области и позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта „Экология“. Данный объект является перспективным и благодаря высокотехнологичности может стать примером для всей российской инфраструктуры обращения с отходами. Он входит в число передовых комплексов, которые сегодня реализуются по стране с мерами поддержки РЭО», — сообщил Денис Буцаев.