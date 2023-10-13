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Буцаев: Строительство комплекса по переработке отходов в Туле идет согласно плану

Буцаев: Строительство комплекса по переработке отходов в Туле идет согласно плану

13 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел строящийся в Тульской области комплексный объект по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), мощность по утилизации которого составит 362 тысячи тонн в год.

Строительство этого объекта планируется завершить к концу 2023 года, передает novostivolgograda.ru.

«Строительство комплекса по переработке отходов в Туле идет по плану. Его запуск даст пятикратное увеличение показателей утилизации ТКО в Тульской области и позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта „Экология“. Данный объект является перспективным и благодаря высокотехнологичности может стать примером для всей российской инфраструктуры обращения с отходами. Он входит в число передовых комплексов, которые сегодня реализуются по стране с мерами поддержки РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Новый комплекс в Тульской области будет обрабатывать 480 тысяч тонн отходов в год и утилизировать ежегодно 362 тысячи тонн ТКО. Это высокие показатели. Совместно с другими объектами региона этот объект позволит удовлетворить текущие потребности в переработке отходов.

12 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание с генеральным директором Российского экологического оператора.

«Этот комплекс — уникальный объект не только для нашей Тульской области, но и для страны в целом. На нём впервые в промышленном масштабе внедрена наилучшая технология по утилизации отходов и извлечению вторичного сырья из ТКО новым, современным методом. Это дает возможность увеличить объемы утилизации и захоранивать меньше отходов», — подчеркнул Сергей Егоров.

Денис Буцаев выразил благодарность губернатору Алексею Дюмину и правительству региона за активное участие в реализации национального проекта «Экология». Он также отметил, что с созданием трех объектов инфраструктуры по обращению с ТКО будут достигнуты целевые показатели этого национального проекта.

Благодаря совместным усилиям Российского экологического оператора и Тульской области в мае была завершена большая реконструкция полигона в Дубенском районе. Там были введены в эксплуатацию объекты обработки мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн.

«Данный проект реализован при участии РЭО. Компания предоставила финансирование в размере 261,9 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

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