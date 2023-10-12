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Posted 12 октября, 12:32

Published 12 октября, 12:32

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Во время акции «Здоровое село» у 23 жителей Викуловского района выявлена онкология

Во время акции «Здоровое село» у 23 жителей Викуловского района выявлена онкология

12 октября 2023, 12:32
Фото: 1MI
За несколько дней работы в Викуловском районе выездной бригады медиков, было обследовано более трех тысяч человек, у 23 из них врачи заподозрили онкологию. Итоги проекта «Здоровое село» в муниципальном образовании опубликовал департамент здравоохранения Тюменской области.

Бригада тюменских врачей и сотрудников Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики находились в Викуловском районе с 25 сентября по 5 октября. За это время они обследовали 3709 жителей МО, в том числе из удаленных поселений.

В результате работы врачей — впервые выявлены серьезные заболевания у 594 жителей района, 23 из них рекомендовано дополнительное исследование у онколога, 10 госпитализированы.

В Викуловском районе впервые в период акции в состав выездной бригады приглашен врач-акушер-гинеколог Перинатального центра, который осмотрел порядка 270 женщин

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