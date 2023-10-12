Во время акции «Здоровое село» у 23 жителей Викуловского района выявлена онкология

Posted 12 октября, 12:32
Published 12 октября, 12:32
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Бригада тюменских врачей и сотрудников Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики находились в Викуловском районе с 25 сентября по 5 октября. За это время они обследовали 3709 жителей МО, в том числе из удаленных поселений.
В результате работы врачей — впервые выявлены серьезные заболевания у 594 жителей района, 23 из них рекомендовано дополнительное исследование у онколога, 10 госпитализированы.
В Викуловском районе впервые в период акции в состав выездной бригады приглашен врач-акушер-гинеколог Перинатального центра, который осмотрел порядка 270 женщин