В Тюменской области 149 человек пострадали в ДТП с электросамокатами

Жители Тюмени стали арендовать эти транспортные средства почти в три раза чаще, чем в прошлом году. Большинство пользователей — молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, которые с самого начала появления электросамокатов в городе активно использовали их на тротуарах, дорогах и в других местах по своему усмотрению.