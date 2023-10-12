Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Жители Тюмени стали арендовать эти транспортные средства почти в три раза чаще, чем в прошлом году. Большинство пользователей — молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, которые с самого начала появления электросамокатов в городе активно использовали их на тротуарах, дорогах и в других местах по своему усмотрению.
Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые сделали электросамокаты и другие индивидуальные средства передвижения равноправными участниками движения. Из-за этого количество ДТП, связанных с электросамокатами, резко возросло до тревожных уровней. Регион занял третье место по числу аварий с электросамокатами в стране.
«С начала года в Тюменской области 149 человек пострадали в ДТП с электросамокатами, в том числе 40 детей. ГИБДД рекомендует родителям объяснить своим детям, что до 18 лет они не имеют право арендовать электросамокаты», — сообщила начальник пропаганды отделения УГИБДД полковник Анжела Борисова изданию «Комсомольская правда-Тюмень».
За сезон в Тюмени были заблокированы около 550 аккаунтов нарушителей правил использования электросамокатов, а почти 185,5 тысячи жителей Тюмени получили предупреждения за нарушение правил, таких как движение на одном самокате вдвоем и неправильная парковка.