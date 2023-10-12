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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:58

Самокат становится одним из самых опасных видов городского транспорта.

В Тюменской области 149 человек пострадали в ДТП с электросамокатами

12 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Самокат становится одним из самых опасных видов городского транспорта.
В Тюмени подходит к концу время, когда можно арендовать электросамокаты. По указанию властей, 15 октября заканчивается сезон их использования.
Сюжет
ДТП

Жители Тюмени стали арендовать эти транспортные средства почти в три раза чаще, чем в прошлом году. Большинство пользователей — молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, которые с самого начала появления электросамокатов в городе активно использовали их на тротуарах, дорогах и в других местах по своему усмотрению.

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые сделали электросамокаты и другие индивидуальные средства передвижения равноправными участниками движения. Из-за этого количество ДТП, связанных с электросамокатами, резко возросло до тревожных уровней. Регион занял третье место по числу аварий с электросамокатами в стране.

«С начала года в Тюменской области 149 человек пострадали в ДТП с электросамокатами, в том числе 40 детей. ГИБДД рекомендует родителям объяснить своим детям, что до 18 лет они не имеют право арендовать электросамокаты», — сообщила начальник пропаганды отделения УГИБДД полковник Анжела Борисова изданию «Комсомольская правда-Тюмень».

За сезон в Тюмени были заблокированы около 550 аккаунтов нарушителей правил использования электросамокатов, а почти 185,5 тысячи жителей Тюмени получили предупреждения за нарушение правил, таких как движение на одном самокате вдвоем и неправильная парковка.

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#Общество#Юлия Кононенко#Тюмень#ДТП#Новости тюмени#Электросамокаты
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