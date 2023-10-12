В Тюмени открыли движение по новой дороге на улице Тимофея Кармацкого

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Открытие трассы тюменские власти приурочили ко Дню дорожника.
«Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Строительство улицы выполнено в сжатые сроки!», — отметил глава города Руслан Кухарук.
Вдоль проезжей части подрядчик проложил широкие тротуары и велодорожки, провел освещение. В мэрии надеются, что новая дорога поможет разгрузить основные магистрали этого района.
Ранее «Наш город» сообщал о планах администрации Тюмени расширить дорогу до шести полос на улице Чаплина. Однако местных жителей такое решение возмутило, они считают, что из улицы делать скоростную дорогу небезопасно.