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В Тюмени открыли движение по новой дороге на улице Тимофея Кармацкого

В Тюмени открыли движение по новой дороге на улице Тимофея Кармацкого

12 октября 2023, 16:15
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука
Улицу Тимофея Кармацкого открыли для автомобильного движения. Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,85 км соединила улицы Профсоюзную и Мельникайте.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Открытие трассы тюменские власти приурочили ко Дню дорожника.

«Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Строительство улицы выполнено в сжатые сроки!», — отметил глава города Руслан Кухарук.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Вдоль проезжей части подрядчик проложил широкие тротуары и велодорожки, провел освещение. В мэрии надеются, что новая дорога поможет разгрузить основные магистрали этого района.

Ранее «Наш город» сообщал о планах администрации Тюмени расширить дорогу до шести полос на улице Чаплина. Однако местных жителей такое решение возмутило, они считают, что из улицы делать скоростную дорогу небезопасно.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Строительство#Дороги#Руслан Кухарук
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