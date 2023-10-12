В ресторанах Тюмени резко взлетели цены на новогодние корпоративы

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В заведениях Тюмени резко подскочили цены на новогодние корпоративы. «URA.ru» узнал стоимость банкетов в этом году и выяснил, что по сравнению с прошлым она выросла на 15 процентов.
Так, в 2022 году Новый год в ресторане спа-отеля «Лагуна» можно было встретить за 3 100 рублей с человека. В этом году придется заплатить 3 600 рублей.
Сильнее всего рост цен заметен на примере ресторана «Лесной»: там за ужин с шоу-программой в прошлом году нужно было заплатить 4 500 рублей, а в этом уже 5 500.
В ресторане «Максимилианс» в прошлом году можно было отметить праздник за 3 900 рублей. В этом году стоимость банкета составила 4 500 рублей с человека.
Также выросли цены и в «Озерных аркадах»: там в прошлом году Новый год встречали за 4 500 рублей, в этом году нужно будет заплатить уже 5 тысяч рублей. По словам владельцев заведений, рост цен на новогодние корпоративы напрямую связан с ростом цен на продукты.