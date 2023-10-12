В ресторанах Тюмени резко взлетели цены на новогодние корпоративы

Также выросли цены и в «Озерных аркадах»: там в прошлом году Новый год встречали за 4 500 рублей, в этом году нужно будет заплатить уже 5 тысяч рублей. По словам владельцев заведений, рост цен на новогодние корпоративы напрямую связан с ростом цен на продукты.