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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Стало известно, сколько придется заплатить тюменцам за праздник.

В ресторанах Тюмени резко взлетели цены на новогодние корпоративы

12 октября 2023, 04:07
Фото: Midjourney
Стало известно, сколько придется заплатить тюменцам за праздник.
Отметить Новый 2024 год стало дороже. Владельцы заведений связывают это с ростом цен на продукты.

В заведениях Тюмени резко подскочили цены на новогодние корпоративы. «URA.ru» узнал стоимость банкетов в этом году и выяснил, что по сравнению с прошлым она выросла на 15 процентов.

Так, в 2022 году Новый год в ресторане спа-отеля «Лагуна» можно было встретить за 3 100 рублей с человека. В этом году придется заплатить 3 600 рублей.

Сильнее всего рост цен заметен на примере ресторана «Лесной»: там за ужин с шоу-программой в прошлом году нужно было заплатить 4 500 рублей, а в этом уже 5 500.

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В ресторане «Максимилианс» в прошлом году можно было отметить праздник за 3 900 рублей. В этом году стоимость банкета составила 4 500 рублей с человека.

Также выросли цены и в «Озерных аркадах»: там в прошлом году Новый год встречали за 4 500 рублей, в этом году нужно будет заплатить уже 5 тысяч рублей. По словам владельцев заведений, рост цен на новогодние корпоративы напрямую связан с ростом цен на продукты.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменцы#Цены#Праздники#Праздник#Корпоративные праздники#Любовь Селезнева
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