В ноябре этого года под Тюменью откроется огромная теплица для выращивания черри

Инвестором стала компания «ТюменьАгро», на ее счету это уже четвертый комплекс подобного типа. Мощность тепличного комплекса позволит производить порядка девяти тысяч тонн черри в год. Также этому поспособствует и температура: она будет стабильно держаться на отметке в 26 градусов независимо от времени года.