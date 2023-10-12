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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Температура в тепличном комплексе будет стабильной весь год.

В ноябре этого года под Тюменью откроется огромная теплица для выращивания черри

12 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Температура в тепличном комплексе будет стабильной весь год.
Тепличный комплекс будет производить девять тысяч тонн черри ежегодно. На его строительство было выделено 6.8 миллиарда рублей.

В деревне Нариманова Тюменской области в ноябре откроется большой тепличный комплекс, в котором будут выращивать черри. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Чейметов.

По его словам, в возведение объекта было вложено 6.8 миллиарда рублей, а томаты будут выращиваться там круглый год.

Инвестором стала компания «ТюменьАгро», на ее счету это уже четвертый комплекс подобного типа. Мощность тепличного комплекса позволит производить порядка девяти тысяч тонн черри в год. Также этому поспособствует и температура: она будет стабильно держаться на отметке в 26 градусов независимо от времени года.

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#Общество#Экономика#Касается каждого#Тюменская область#Овощи#Владимир Чейметов#Теплица#Любовь Селезнева
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