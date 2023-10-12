В ноябре этого года под Тюменью откроется огромная теплица для выращивания черри

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В деревне Нариманова Тюменской области в ноябре откроется большой тепличный комплекс, в котором будут выращивать черри. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Чейметов.
По его словам, в возведение объекта было вложено 6.8 миллиарда рублей, а томаты будут выращиваться там круглый год.
Инвестором стала компания «ТюменьАгро», на ее счету это уже четвертый комплекс подобного типа. Мощность тепличного комплекса позволит производить порядка девяти тысяч тонн черри в год. Также этому поспособствует и температура: она будет стабильно держаться на отметке в 26 градусов независимо от времени года.