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Posted 12 октября 2023, 08:38

Published 12 октября 2023, 08:38

Modified 3 ноября 2023, 07:30

Updated 3 ноября 2023, 07:30

Температура в тепличном комплексе будет стабильной весь год.

В ноябре этого года под Тюменью откроется огромная теплица для выращивания черри

12 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI. Температура в тепличном комплексе будет стабильной весь год.
Сюжет
Касается каждого
Тепличный комплекс будет производить девять тысяч тонн черри ежегодно. На его строительство было выделено 6.8 миллиарда рублей.

В деревне Нариманова Тюменской области в ноябре откроется большой тепличный комплекс, в котором будут выращивать черри. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Чейметов.

По его словам, в возведение объекта было вложено 6.8 миллиарда рублей, а томаты будут выращиваться там круглый год.

Инвестором стала компания «ТюменьАгро», на ее счету это уже четвертый комплекс подобного типа. Мощность тепличного комплекса позволит производить порядка девяти тысяч тонн черри в год. Также этому поспособствует и температура: она будет стабильно держаться на отметке в 26 градусов независимо от времени года.

Напомним, в Тюменской области в этом году завершат инвестпроекты на сумму более 100 миллиардов. Большая часть из них связана с отраслью недвижимости, коммерческой и жилой, 26,9% — в сфере промышленности.

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#Общество#Экономика#Касается каждого#Тюменская область#Овощи#Теплица
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