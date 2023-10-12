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Modified Сегодня, 12:58

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Бродячие собаки регулярно угрожают тюменцам.

Тюменцы жалуются на нападения собак в районе Дома Обороны

12 октября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Бродячие собаки регулярно угрожают тюменцам.
Жительница Калининского района рассказала о нападениях бродячих собак возле жилых домов в районе Дома Обороны в Тюмени. По ее словам, стая животных уже год терроризирует местных жителей и часто нападает на них.

По её словам, на Авторемонтной улице бегают две собаки, которые уже укусили более 20 человек. Жалобы на этих собак были направлены в отдел по отлову бездомных животных «ЛесПаркХоз», как письменно, так и устно. Однако, несмотря на это, собак так и не удалось поймать. После очередного обращения в городскую больницу после укуса, врач заявила, что собаки не являются бешенными, пишет «КП-Тюмень».

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Другие жители также утверждают, что животные не представляют опасности. Некоторые предполагают, что собак на Авторемонтной подкармливают, поэтому они считают эту улицу своей территорией.

Согласно информации МКУ «ЛесПаркХоз», специалисты отловили около 7 тысяч бездомных животных за время своей работы. В прошлом году «ЛесПаркХоз» удалось поймать 758 собак и 108 кошек. После проведения всех процедур, 480 из них были отпущены в места обитания, включая 417 собак.

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#Юлия Кононенко#Тюмень#Собаки#Бездомные животные
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