Тюменцы жалуются на нападения собак в районе Дома Обороны

По её словам, на Авторемонтной улице бегают две собаки, которые уже укусили более 20 человек. Жалобы на этих собак были направлены в отдел по отлову бездомных животных «ЛесПаркХоз», как письменно, так и устно. Однако, несмотря на это, собак так и не удалось поймать. После очередного обращения в городскую больницу после укуса, врач заявила, что собаки не являются бешенными, пишет «КП-Тюмень».