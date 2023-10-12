Тюменцы жалуются на нападения собак в районе Дома Обороны

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По её словам, на Авторемонтной улице бегают две собаки, которые уже укусили более 20 человек. Жалобы на этих собак были направлены в отдел по отлову бездомных животных «ЛесПаркХоз», как письменно, так и устно. Однако, несмотря на это, собак так и не удалось поймать. После очередного обращения в городскую больницу после укуса, врач заявила, что собаки не являются бешенными, пишет «КП-Тюмень».
Другие жители также утверждают, что животные не представляют опасности. Некоторые предполагают, что собак на Авторемонтной подкармливают, поэтому они считают эту улицу своей территорией.
Согласно информации МКУ «ЛесПаркХоз», специалисты отловили около 7 тысяч бездомных животных за время своей работы. В прошлом году «ЛесПаркХоз» удалось поймать 758 собак и 108 кошек. После проведения всех процедур, 480 из них были отпущены в места обитания, включая 417 собак.