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Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Тюменские студенты и выпускники могут пройти оплачиваемую стажировку

Тюменские студенты и выпускники могут пройти оплачиваемую стажировку

12 октября 2023, 03:43
Фото: Midjourney
Во время стажировки студенты могут получить свой первый опыт работы, познакомиться с профессионалами и пополнить портфолио.

Выпускники и студенты тюменских вузов могут пройти оплачиваемую стажировку. Департамент труда и занятости населения сообщает, что в кадровом центре «Работа России» действует программа для молодых людей, находящихся в поиске работы.

Данная мера поддержки оказывается в Тюменской области с 2012 года, а с начала этого года ей воспользовались 132 человека. Каждый год в рамках программы для тюменцев создаются порядка 300 рабочих мест.

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Кадровый консультант помогает составить резюме, пройти собеседование и познакомиться с коллегами. Стажировка позволяет получить первый опыт работы, знания от профессионалов и пополнить портфолио. Ее продолжительность не превышает трех месяцев. Любые вопросы можно задать сотрудникам отделений кадрового центра «Работа России».

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