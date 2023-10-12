Тюменские студенты и выпускники могут пройти оплачиваемую стажировку

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Выпускники и студенты тюменских вузов могут пройти оплачиваемую стажировку. Департамент труда и занятости населения сообщает, что в кадровом центре «Работа России» действует программа для молодых людей, находящихся в поиске работы.
Данная мера поддержки оказывается в Тюменской области с 2012 года, а с начала этого года ей воспользовались 132 человека. Каждый год в рамках программы для тюменцев создаются порядка 300 рабочих мест.
Кадровый консультант помогает составить резюме, пройти собеседование и познакомиться с коллегами. Стажировка позволяет получить первый опыт работы, знания от профессионалов и пополнить портфолио. Ее продолжительность не превышает трех месяцев. Любые вопросы можно задать сотрудникам отделений кадрового центра «Работа России».