Тюменская блогерша «Тереня» продает себя на сутки за 300 тыс рублей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В стоимость лота №1 входят — прогулки по городу и мастер-классы по продвижению.
«Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — пояснила блогерша в своем телеграме.
К слову, на объявление уже нашлись покупатели. На что Светлана заметила — «собственно этого и ожидала».
Также блогерша выставила объявление с лотом №2. В нем она продает толстовки по 200 тыс. рублей за штуку/место.
«Напечатаю толстовку с вашим фото и QR выступаю в ней на сцене на ближайшей конференции и снимаю сторис», — пояснила Светлана.
Светлана Захарова перебралась в Москву в этом году. Уже из столицы она выставила свою тюменскую квартиру на продажу, за которую просила 17 миллионов рублей.