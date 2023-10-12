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Тюменская блогерша «Тереня» продает себя на сутки за 300 тыс рублей

Тюменская блогерша «Тереня» продает себя на сутки за 300 тыс рублей

12 октября 2023, 11:00
Фото: Света Захарова/ВКонтакте
Блогер из Тюмени Terenyusha — Светлана Захарова продает себя на сутки за 300 тыс. рублей. В своих соцсетях она объявила, что покупатель сможет провести с ней 24 часа в Москве.
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В стоимость лота №1 входят — прогулки по городу и мастер-классы по продвижению.

«Я оплачу вам стильный отель, мы будем гулять, ужинать в шикарном ресторане, учиться снимать, обсуждать стратегию и говорить о личном (и не только бренде). Стоимость: 300 тысяч рублей, одно место», — пояснила блогерша в своем телеграме.

К слову, на объявление уже нашлись покупатели. На что Светлана заметила — «собственно этого и ожидала».

Также блогерша выставила объявление с лотом №2. В нем она продает толстовки по 200 тыс. рублей за штуку/место.

«Напечатаю толстовку с вашим фото и QR выступаю в ней на сцене на ближайшей конференции и снимаю сторис», — пояснила Светлана.

Светлана Захарова перебралась в Москву в этом году. Уже из столицы она выставила свою тюменскую квартиру на продажу, за которую просила 17 миллионов рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменцы#Блогеры#Блогер
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