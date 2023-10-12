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Published Сегодня, 06:29

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Чтобы забрать мелкий пакет, женщине пришлось провести в отделении больше часа.

Тюменку возмутила жуткая неразбериха на «Почте России»

12 октября 2023, 06:29
Фото: Мария Грехова / 1MI
Чтобы забрать мелкий пакет, женщине пришлось провести в отделении больше часа.
Окон много, толку от них мало, персонал работать не хочет. Именно такое впечатление сложилось о «Почте России» у жительницы Тобольска.
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Жительница Тобольска была поражена работой местного отделения «Почтой России», однако, впечатления далеко не положительные. О том, чего ей пришлось натерпеться, пытаясь получить заветную посылку, она анонимно рассказала в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».

По словам женщины, вечером 11 октября она пришла за оплаченной мелкой посылкой. Отделение «Почты России» в 4-м микрорайоне ей пришлось посетить впервые и разобраться самостоятельно у нее не получилось: про значение непонятных табличек с номерами без подписей рассказали в очереди.

К слову, перед ней стояло всего 4 человека, но ждать пришлось больше часа. В данном отделении всего два рабочих окна обслуживания, из которых посылки выдавали только в одном, где сидела девушка-стажер.

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«Каждого посетителя обслуживала по 20 минут, а то и больше. Стажер переспрашивала у посетителей, как ей сделать то или другое действие, самостоятельно работница не справлялась, никто из начальства не помогал ей. За это время скопилась уже приличная очередь. Люди начали возмущаться, но всех продолжала обслуживать сотрудница, которая справлялась на 2 балла из 10», — рассказала тобольчанка.

О том, что посылку можно было получить и во втором окне, посетителям сказали только за полчаса до закрытия. В завершение женщина высказалась, что в отделении есть проблема не только с персоналом, который не желает обслуживать людей: там также не работают терминал и кондиционер.

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#Общество#Жалобы#Тюменцы#Тобольск#Жалоба#Почта#Почта России#Любовь Селезнева
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