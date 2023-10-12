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Несоблюдение Правил дорожного движения привело к гибели женщины.

Суд вынес приговор 23-летнему тюменцу, виновному в смертельной аварии

12 октября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Несоблюдение Правил дорожного движения привело к гибели женщины.
Авария произошла в ноябре 2022 года. По вине молодого человека погибла женщина, еще два человека пострадали.
Сюжет
Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 23-летнему местному жителю, виновному в смертельной аварии.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ноябре 2022 года молодой человек находился за рулем «Киа Оптима», но скоростной режим при этом он не соблюдал. Проехав на желтый сигнал светофора, нарушитель попытался перестроиться в левую полосу перед остановившимся автомобилем, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».

В аварии пострадали водитель и один из пассажиров «Хендая», а 51-летняя женщина, находившаяся в салоне этого автомобиля, скончалась от полученных травм. Сам виновник ДТП получил вред здоровью средней тяжести.

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Суд приговорил молодого человека к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, теперь он лишен водительского удостоверения на 2 года и 6 месяцев.

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