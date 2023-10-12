Суд вынес приговор 23-летнему тюменцу, виновному в смертельной аварии

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ноябре 2022 года молодой человек находился за рулем «Киа Оптима», но скоростной режим при этом он не соблюдал. Проехав на желтый сигнал светофора, нарушитель попытался перестроиться в левую полосу перед остановившимся автомобилем, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».