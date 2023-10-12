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Скандальную тюменскую стримершу Жади отправили за решетку до 10 декабря.

Скандальную тюменскую стримершу Жади отправили за решетку до 10 декабря

12 октября 2023, 10:35
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Скандальную тюменскую стримершу Жади отправили за решетку до 10 декабря.
Тюменка, обвиняемая в истязании своих 2 сыновей, проведет в СИЗО 2 месяца.
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Суд

Сейчас тюменка, которая на стриме угрожала своему младшему сыну, находится в Москве, где она проходит психиатрическую экспертизу. На последнем заседании мать двоих детей, выбравшая себе псевдоним «Жади», присутствовала через ВКС.

«Меру пресечения продлили еще на 2 месяца. Адвокат просил изменить ее на подписку о невыезде, однако в суде вновь отказали. Сторона защиты на каждом заседании заявляет ходатайства об изменении меры пресечения, однако обвиняемую оставляют в СИЗО», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией по делу Жади.

Также инсайдер сообщает, что женщина ближайший месяц продолжит находится в психиатрическом стационаре Москвы.

Напомним, что стримершу Жади арестовали после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает». 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Сейчас двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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