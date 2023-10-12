Скандальную тюменскую стримершу Жади отправили за решетку до 10 декабря.

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Сейчас тюменка, которая на стриме угрожала своему младшему сыну, находится в Москве, где она проходит психиатрическую экспертизу. На последнем заседании мать двоих детей, выбравшая себе псевдоним «Жади», присутствовала через ВКС.
«Меру пресечения продлили еще на 2 месяца. Адвокат просил изменить ее на подписку о невыезде, однако в суде вновь отказали. Сторона защиты на каждом заседании заявляет ходатайства об изменении меры пресечения, однако обвиняемую оставляют в СИЗО», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией по делу Жади.
Также инсайдер сообщает, что женщина ближайший месяц продолжит находится в психиатрическом стационаре Москвы.
Напомним, что стримершу Жади арестовали после распространения видеозаписи, на которой она говорит своему сыну, что «убьет его и закопает». 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание». Расследование дела взял на личный контроль Бастрыкин. Сейчас двое детей «Жади» размещены в социально-реабилитационном центре. Одному из них 4 года, второму — 12.