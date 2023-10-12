Семья из Тюмени собирает на лечение ребенка 320 миллионов рублей

Никита готов на все ради возвращения своего сына к нормальной жизни. Раньше родители не понимали, почему мальчик был неуклюжим, неактивным и часто получал травмы. Теперь стало понятно, что все это было вызвано генетическим заболеванием и требует серьезного вмешательства. Отец призывает всех, кто заинтересован в жизни и истории их маленького сына, оказать финансовую помощь. Он активно ведет социальные сети, где регулярно сообщает о состоянии Святослава и собранных средствах. Также можно связаться с отцом по телефону или в мессенджерах.