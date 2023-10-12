Семья из Тюмени собирает на лечение ребенка 320 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Родители Святослава не могли принять такое положение вещей. Сразу после постановки диагноза они начали искать способы борьбы. Они нашли клинику за рубежом, которая может помочь остановить прогрессирование болезни. Однако есть одна большая преграда — стоимость лекарства. Чтобы получить помощь для своего ребенка, им нужно собрать более 300 миллионов рублей. Для семьи Тропыниных это огромная сумма. Они открыли счет для сбора денег, но на данный момент собрано всего 3 миллиона…
Отец Святослава, Никита Тропынин, рассказал журналисту «КП-Тюмень» о том, что болезнь продолжает прогрессировать. Недавно ребенку установили ортопедические изделия, которые помогут сохранить его ноги на некоторое время, но это не означает, что можно расслабиться и перестать бороться.
Никита готов на все ради возвращения своего сына к нормальной жизни. Раньше родители не понимали, почему мальчик был неуклюжим, неактивным и часто получал травмы. Теперь стало понятно, что все это было вызвано генетическим заболеванием и требует серьезного вмешательства. Отец призывает всех, кто заинтересован в жизни и истории их маленького сына, оказать финансовую помощь. Он активно ведет социальные сети, где регулярно сообщает о состоянии Святослава и собранных средствах. Также можно связаться с отцом по телефону или в мессенджерах.
Финансовую помощь можно отправить на реквизиты Никиты Тропынина: +7-982-908-52-56, Никита Александрович Т.; 2202205374991476, Никита Александрович Т.