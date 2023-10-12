С начала текущего года тюменцы пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови

Областная станция переливания крови подвела итоги минувших 9 месяцев. Сообщается, что с начала текущего года жители Тюменской области пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови, для этого было проведено 43 734 процедуры. Всего донорами стали 19 589 добровольцев, из них 2 938 пошли на этот шаг впервые.