С начала текущего года тюменцы пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови

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Областная станция переливания крови подвела итоги минувших 9 месяцев. Сообщается, что с начала текущего года жители Тюменской области пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови, для этого было проведено 43 734 процедуры. Всего донорами стали 19 589 добровольцев, из них 2 938 пошли на этот шаг впервые.
В прошлом году донорами крови стали 19 170 тюменцев, их которых впервые сдавали кровь более 4 тысяч человек. Средний возраст добровольцев в 2022 году составил 37 лет, при этом, почти 60 процентов доноров — мужчины.
Сдать кровь тюменцы могут в плановом порядке в Областной станции переливания крови в Тюмени на улице Энергетиков, а также в Тобольске на улице Красноармейской.