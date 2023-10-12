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Большинство добровольцев - мужчины.

С начала текущего года тюменцы пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови

12 октября 2023, 02:50
Фото: Антон Засимов / 1MI
Большинство добровольцев - мужчины.
За минувшие 9 месяцев донорами стали более 19 тысяч жителей Тюменской области. Часть добровольцев решилась сдать кровь впервые.

Областная станция переливания крови подвела итоги минувших 9 месяцев. Сообщается, что с начала текущего года жители Тюменской области пожертвовали более 27 тысяч литров донорской крови, для этого было проведено 43 734 процедуры. Всего донорами стали 19 589 добровольцев, из них 2 938 пошли на этот шаг впервые.

В прошлом году донорами крови стали 19 170 тюменцев, их которых впервые сдавали кровь более 4 тысяч человек. Средний возраст добровольцев в 2022 году составил 37 лет, при этом, почти 60 процентов доноров — мужчины.

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Сдать кровь тюменцы могут в плановом порядке в Областной станции переливания крови в Тюмени на улице Энергетиков, а также в Тобольске на улице Красноармейской.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Тюменцы#Кровь#Доноры#Доброволец#Любовь Селезнева
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