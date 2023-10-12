Россия продолжит расширять поставки энергоресурсов на азиатский рынок

По прогнозам экспертов, спрос на природный газ будет расти во всех регионах мира до 2050 года, за исключением Северной Америки и Европы. В то время как доля Европы в мировом спросе уменьшится более чем вдвое и составит 5%, доля Азии увеличится в 1,5 раза, достигнув 30%.