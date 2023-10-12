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Россия продолжит расширять поставки энергоресурсов на азиатский рынок

Россия продолжит расширять поставки энергоресурсов на азиатский рынок

12 октября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Россия собирается расширить поставки энергоресурсов в страны Азии, объявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН). Форум проходит в Москве с 11 по 13 октября, а его информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

Президент подчеркнул, что энергетическая система России остается устойчивой, несмотря на санкции, наложенные на страну, и отказ европейских государств от российских энергоносителей, передает transsibinfo.com.

Владимир Путин сказал, что европейские страны фактически отказались от российских энергоносителей. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страхование, а также установлены так называемые ценовые ограничения на нашу нефть и газ. Однако российский топливно-энергетический комплекс продолжает работать стабильно, есть устойчивые производственные и финансовые показатели. Это достигается благодаря усилиям компаний и властей, которые расширяют танкерный флот, разрабатывают новые механизмы платежей, страхования и перестрахования грузов.

Амро Абдель Хамид, ведущий межарабского канала Al-Ghad, отметил, что санкции побудили Россию адаптироваться и находить альтернативные рынки для энергоресурсов.

В дополнение премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани подчеркнул: «Мы выбрали сближение в целях противодействия вызовам и заинтересованы в диверсификации источников энергетики для расширения экономического сотрудничества, укрепления безопасности. Мы стремимся к экономической интеграции, которая бы укрепляла процветание и сотрудничество».

По прогнозам экспертов, спрос на природный газ будет расти во всех регионах мира до 2050 года, за исключением Северной Америки и Европы. В то время как доля Европы в мировом спросе уменьшится более чем вдвое и составит 5%, доля Азии увеличится в 1,5 раза, достигнув 30%.

Владимир Путин также напомнил, что поставки российского газа в Китай активно развиваются — к 2025 году газопровод «Сила Сибири» достигнет своей проектной мощности в 38 миллиардов кубических метров в год. Уже сейчас объемы поставок по этому газопроводу регулярно превышают обязательства по контракту.

Президент также подчеркнул, что проекты российской энергетики все более полагаются на отечественные технологии, оборудование, машины и программное обеспечение. Это способствует достижению полного суверенитета в отрасли — технологического, кадрового и финансового.

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