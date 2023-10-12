Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме на 12 октября

В Ялуторовске сегодня погода будет максимально переменчивой, но без осадков. Синоптики утверждают, что утром будет ясно, но к 11 часам дня небо покроют облака, которые начнут расходиться ближе к 17 часам вечера. В 20 часов будет ясно, но позже облака снова закроют небо над городом. Утром ожидается +1 градус, в течение дня — +4+6, вечером — +4.