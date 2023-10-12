Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме на 12 октября

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
В Тюмени на протяжении всего дня будет пасмурно и без осадков, а в 8 утра и ближе к 17 часам вечера ожидаются небольшие прояснения. Как сообщают синоптики, утром температура воздуха составит +2 градуса, днем — +5+6, вечером — +4.
В Тобольске около 8 утра пройдет небольшой дождь со снегом. Ближе к 14 часам дня также пройдет небольшой дождь, но уже без снега. С утра и до вечера будет пасмурно, а к вечеру облака разойдутся. Утром прогнозируются +3 градуса, днем — стабильные +5, а вечером — +3.
В Ялуторовске сегодня погода будет максимально переменчивой, но без осадков. Синоптики утверждают, что утром будет ясно, но к 11 часам дня небо покроют облака, которые начнут расходиться ближе к 17 часам вечера. В 20 часов будет ясно, но позже облака снова закроют небо над городом. Утром ожидается +1 градус, в течение дня — +4+6, вечером — +4.
В Ишиме осадки 12 октября также не ожидаются. Утром будет облачно, на протяжении всего дня и до самой ночи погода будет ясной. Утром прогнозируются +3 градуса, днем — +6+7, вечером — +2+3.