Победитель проекта «Голос. Дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени

Победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети» и участник нового проекта «Голос. Уже не дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени на «Неделе моды. Сибирь». Мероприятие будет проходить с 20 по 22 октября в ДОМЭКСПО.