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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Его выступлением будет сопровождаться показ на тюменской Неделе моды.

Победитель проекта «Голос. Дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени

12 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Его выступлением будет сопровождаться показ на тюменской Неделе моды.
Победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети» приедет в Тюмень. Выступать Владислав Тюкин будет во время показа на «Неделе моды. Сибирь».

Победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети» и участник нового проекта «Голос. Уже не дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени на «Неделе моды. Сибирь». Мероприятие будет проходить с 20 по 22 октября в ДОМЭКСПО.

В администрации города сообщают, что его выступлением будет сопровождаться показ новой коллекции молодого дизайнера Дарьи Немчиновой. По ее словам, зрелище будет необычным, ярким и глубоким.

Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мода#Концерты#Показ мод#Выступление#Любовь Селезнева
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