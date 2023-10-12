Победитель проекта «Голос. Дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети» и участник нового проекта «Голос. Уже не дети» Владислав Тюкин выступит в Тюмени на «Неделе моды. Сибирь». Мероприятие будет проходить с 20 по 22 октября в ДОМЭКСПО.
В администрации города сообщают, что его выступлением будет сопровождаться показ новой коллекции молодого дизайнера Дарьи Немчиновой. По ее словам, зрелище будет необычным, ярким и глубоким.
Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.