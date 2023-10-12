Осужденный за драку с полицейским пенсионер будет оспаривать решение тюменского суда.

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Александра Черепанова во второй раз признали виновным по делу об избиении полицейского, по уголовному делу ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Адвокат главы тюменского РКРП, как и сам коммунист не согласны с приговором, а потому они уже подали апелляцию на решение Ленинского районного суда.
«Заявление подали через Ленински суд, где-то через 2 месяца должно быть рассмотрение. Шансы на положительный исход есть. Но даже, если в этот раз нам откажут, то мы готовы дойти до комитета по правам человека при ООН», — рассказал «Нашему городу» адвокат коммуниста Павел Руснаков.
Напомним, что в ноябре 2020 года комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом. Но Александр Черепанов предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину из-за чего был задержан. После задержания подполковник полиции Волковицкий написал заявление о том, что Черепанов его избил.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что после вынесения приговора Черепанову, в сети появилась видеозапись мероприятия, в ходе которого, по версии правоохранителей, Черепанов ударил подполковника полиции Вячеслава Волковицкого. Этот видеоролик, по мнению адвоката Руснакова, может стать важным доказательством невиновности при новом рассмотрении дела.