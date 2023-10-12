Осужденный за драку с полицейским пенсионер будет оспаривать решение тюменского суда.

Александра Черепанова во второй раз признали виновным по делу об избиении полицейского, по уголовному делу ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Адвокат главы тюменского РКРП, как и сам коммунист не согласны с приговором, а потому они уже подали апелляцию на решение Ленинского районного суда.