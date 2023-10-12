Новый электропоезд отечественного производства сняли с рейса Тюмень — Ишим

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как оказалось, электропоезд был отправлен на плановые технические работы, пишет «Деловой портал — Тюмень» со ссылкой на СвЖД.
«С 7 октября на пригородных рейсах №7341 Ишим — Тюмень и №7342 Тюмень — Ишим произошла замена подвижного состава», — цитирует издание пояснения компании.
Как долго старые поезда будут курсировать между Тюменью и Ишимом — РЖД и местные власти ответа не дали. Зато уже известно, что до конца года в областную столицу прибудут еще несколько новых электропоездов того же производителя, что и первый.