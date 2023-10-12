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Новый электропоезд отечественного производства сняли с рейса Тюмень — Ишим

Новый электропоезд отечественного производства сняли с рейса Тюмень — Ишим

12 октября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Пассажиров жд/рейса Тюмень — Ишим снова пересадили в старые вагоны. Новый электропоезд П2ДМ — №7341 российской сборки, который запустили по этому маршруту 6 октября, был снят с маршрута уже на следующий день.
Сюжет
Ишим
Фото: Информационный центр правительства ТО

Как оказалось, электропоезд был отправлен на плановые технические работы, пишет «Деловой портал — Тюмень» со ссылкой на СвЖД.

«С 7 октября на пригородных рейсах №7341 Ишим — Тюмень и №7342 Тюмень — Ишим произошла замена подвижного состава», — цитирует издание пояснения компании.

Как долго старые поезда будут курсировать между Тюменью и Ишимом — РЖД и местные власти ответа не дали. Зато уже известно, что до конца года в областную столицу прибудут еще несколько новых электропоездов того же производителя, что и первый.

Первый рейс нового электропоезда запустили между Ишимом и Тюменью
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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Ишим#Поездка#РЖД#Поезд
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