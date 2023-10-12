«Надо успеть»: в Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Тюменской области вырастет к следующему году. Об этом сообщил директор автомобильного маркетплейса «FRESH» Юрий Чистов изданию «РБК Тюмень». Он также отметил стабильный рост среднего чека на протяжении последних нескольких лет.
«Сейчас он составляет 1.4 миллиона рублей. Цена постоянно увеличивается, и предпосылок к тому, что рост остановится, нет. Основные автопроизводители с рынка ушли, зашли китайские, но они не покрывают ту потребность, которая есть у населения», — рассказал Чистов.
Эксперт спрогнозировал, что к следующему году средний чек на покупку автомобилей с пробегом в Тюмени составит порядка двух миллионов рублей.