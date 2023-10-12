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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Тенденция на рост цен наметилась еще несколько лет назад.

«Надо успеть»: в Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом

12 октября 2023, 04:33
Фото: Юлия Береговая / 1MI
Тенденция на рост цен наметилась еще несколько лет назад.

В Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом

Стоимость автомобилей с пробегом растет на протяжении нескольких лет. Эксперт спрогнозировал, какой будет их цена в следующем году.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Тюменской области вырастет к следующему году. Об этом сообщил директор автомобильного маркетплейса «FRESH» Юрий Чистов изданию «РБК Тюмень». Он также отметил стабильный рост среднего чека на протяжении последних нескольких лет.

«Сейчас он составляет 1.4 миллиона рублей. Цена постоянно увеличивается, и предпосылок к тому, что рост остановится, нет. Основные автопроизводители с рынка ушли, зашли китайские, но они не покрывают ту потребность, которая есть у населения», — рассказал Чистов.

Эксперт спрогнозировал, что к следующему году средний чек на покупку автомобилей с пробегом в Тюмени составит порядка двух миллионов рублей.

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