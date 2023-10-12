«Надо успеть»: в Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Тюменской области вырастет к следующему году. Об этом сообщил директор автомобильного маркетплейса «FRESH» Юрий Чистов изданию «РБК Тюмень». Он также отметил стабильный рост среднего чека на протяжении последних нескольких лет.