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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в «любимую» Тюмень

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в «любимую» Тюмень

12 октября 2023, 13:31
Фото: телеграм-канал Реальный Губер
Спортивный комментатор, ведущий и шоумен Дмитрий Губерниев назвал Тюмень любимым городом. Об этом он накануне написал в своем телеграме.

А уже сегодня, 12 октября, Губерниев в Тюмени, комментирует пятый этап кубка континентальной лиги боулинга (КЛБ).

«Друзья! Сегодня в прямом эфире я буду блестяще комментировать финал 5 этапа Кубка КЛБ 2023 в Тюмени — столице российского боулинга», — рассказ Губерниев.

Также ведущий предложил своим подписчикам поучаствовать в викторине и выиграть бесплатную поездку в Тюмень на Гранд-финал Кубка КЛБ 2023.

Дмитрий Губерниев — частый гость в Тюмени. Буквально несколько месяцев он также приехал сюда комментировать спортивные соревнования, а заодно совершил пробежку городской набережной.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Звезда#Дмитрий Губерниев
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