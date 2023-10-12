Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в «любимую» Тюмень

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
А уже сегодня, 12 октября, Губерниев в Тюмени, комментирует пятый этап кубка континентальной лиги боулинга (КЛБ).
«Друзья! Сегодня в прямом эфире я буду блестяще комментировать финал 5 этапа Кубка КЛБ 2023 в Тюмени — столице российского боулинга», — рассказ Губерниев.
Также ведущий предложил своим подписчикам поучаствовать в викторине и выиграть бесплатную поездку в Тюмень на Гранд-финал Кубка КЛБ 2023.
Дмитрий Губерниев — частый гость в Тюмени. Буквально несколько месяцев он также приехал сюда комментировать спортивные соревнования, а заодно совершил пробежку городской набережной.