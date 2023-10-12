Итоги дня Тюмени: мэр покинул чат, новые симптомы ОРВИ, блогерша посуточно

В Тюменской области в очередной раз растет число заболевших COVID-19 и ОРВИ. Некоторые из них жалуются, что этой осенью респираторные инфекции проявляются у них странными симптомами, которых раньше они у себя не отмечали. Одна из таких побочек — боль в деснах и зубах.