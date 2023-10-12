Итоги дня Тюмени: мэр покинул чат, новые симптомы ОРВИ, блогерша посуточно

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Глава Тобольска Максим Афанасьев на встрече с директорами школ обсудил возможность введения единого стандарта формы для учеников. Он отметил, что этот вопрос поднимается регулярно, значит пришло время им занятья.
Для начала градоначальник предложил изучить, как эта практика работает в других городах и с каким трудностями они столкнулись.
В Тюменской области в очередной раз растет число заболевших COVID-19 и ОРВИ. Некоторые из них жалуются, что этой осенью респираторные инфекции проявляются у них странными симптомами, которых раньше они у себя не отмечали. Одна из таких побочек — боль в деснах и зубах.
«Никогда не болели зубы при ОРВИ, а тут вдруг на тебе. Десна кровоточат, чистить зубы невозможно, все ноет. Причем болит все уже 4 дня, мне жить каждый день больно», — рассказала Алиса Горохова.
Тем временем тюменцы с положительным тестом на COVID-19 заметили, что болезнь в этом году они переносят легче.
Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем телеграме опубликовал пост о начале предвыборной компании Владимира Путина. Пост мэр выглядел довольно убедительным, в нем была указана дата и место, когда случится это событие. При этом официально Путин информацию о своем выдвижении пока нигде не оглашал.
Позднее сообщение Кухарука — «покинуло» чат. Видимо мэр отправил его не туда, куда полаголось.
Светлана Захарова блогер из Тюмени под ником Terenyusha объявила, что за 300 тысяч рублей продаст себя на сутки. Покупателя она обещает разместить в хорошей московской гостинице, накормить ужином и рассказать ему про все фишки продвижения в соцсетях.
Второй вариант лота — толстовка за 200 тыс. рублей с изображением покупателя, которую она наденет для его рекламы на большое мероприятие.
Из Тюмени в Ишим и обратно снова ходят старые электрички. Новый состав, который вышел на маршрут 6 октября, через день уже был снят с рейса.
В СвЖД пояснили, что электропоезду понадобились плановые технические работы. Когда он снова выйдет на маршрут неизвестно.