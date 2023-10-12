Глава Минпромторга оценил проекты резидентов «Сколково» в сфере микроэлектроники

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В этом году в нем принимают участие компании с системами интеллектуального управления, разработками в области оптоэлектроники и фотоники.
Мантуров осмотрел спектрорадиометр для выращивания растений в условиях закрытого грунта, пикосекундные волоконные лазеры, нейроморфный процессор, кремниевые фотодетекторы, лавинный детектор одиночных фотонов и другие технологии. Все они получают материальную и экспертную поддержку Фонда «Сколково».
«Государство кратно повысило уровень финансирования. Еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей. В нынешнем году они составили уже 147 миллиардов, а в следующем превысят 210 миллиардов рублей. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отрасли и обеспечить ее всестороннюю поддержку», — отметил Денис Мантуров.
«Представленные на форуме разработки потенциально способны обеспечить не только замещение импортных аналогов, но и качественный рост российского рынка микроэлектроники. Некоторые из них используют следующее поколение технологий, которые в будущем распространятся по всему миру. Мы делаем все возможное, чтобы наиболее перспективные проекты получили поддержку на самой ранней стадии», — рассказал Алексей Беляков, вице-президент Фонда «Сколково».
Форум «Микроэлектроника» — ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Он объединяет на одной площадке представителей государства, бизнеса и научного сообщества. Благодаря этому самые перспективные решения получают возможности для реализации и внедряются в реальные экономические процессы.
В числе компаний-участников акселератора «Микроэлектроника»:
«Научно-техническое предприятие „ТКА“
Один из главных российских разработчиков сложных контрольно-измерительных приборов и датчиков. На выставке в рамках Форума «НТП ТКА» представит свои главные новинки в области фотометрии. Спектрорадиометр «ТКА-Спектр» предназначен для управления системой дополнительного освещения сельскохозяйственных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта. Прибор не имеет аналогов в России и входит в число наиболее перспективных решений с точки зрения импортозамещения.
«Эремекс»
Разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры. Компания презентует собственную систему автоматизированного проектирования интегральных микросхем Delta Design Simtera IC.
«Соленна»
Научная деятельность компании строится вокруг исследований нанотехнологий. В число приоритетных направлений входят оптическое приборостроение, наноэлектроника и сенсорика. В производстве применяются уникальные лазерно-стимулированные технологические процессы, включая элементы систем быстрого прототипирования функциональных блоков.
«Поларус»
Инженерно-производственная компания, занимающаяся производством волоконных лазеров непрерывных и ультракоротких импульсов, а также электроники для лазеров. На форуме «Микроэлектроника-2023» будут представлены пикосекундные волоконные лазеры. В частности, широкой общественности будет презентован лазер PL Delta с высокой пиковой мощностью, который разработан в рамках гранта акселератора «Микроэлектроника».
«Мотив НТ»
Компания занимается разработкой первого российского нейроморфного процессора «Алтай». Такие процессоры используются в задачах по распознаванию и классификации видео- и аудиообразов, а также в других наукоемких процессах. На Форуме будут презентованы опытные образцы НП «Алтай», изготовленные по монолитной кремниевой технологии.
«Компания „Стрим Лабс“
«Стрим Лабс» более 30 лет занимается разработкой и производством радиоэлектронных устройств для телевизионных и телекоммуникационных компаний. В число ключевых продуктов компании входят программно-аппаратные решения для мониторинга качества вещания, формирования сигнала телеканала и рекламной вставки. На форуме представители компании планируют анонсировать выход новых радиоэлектронных устройств для захвата и передачи аудио- и видеоданных.
«ДЕФАН»
Компания «ДЕФАН» разрабатывает кремниевые фотодетекторы нового поколения с высоким быстродействием, малофотонной чувствительностью и широким динамическим диапазоном, а также фотоприемные устройства на их основе. На форуме «Микроэлектроника-2023» компания продемонстрирует прототип 3D-лидара с механической разверткой.
«Синтезатор-НН»
Компания разрабатывает и производит синтезаторы несущих, опорных и гетеродинных частот, модулей цифровой обработки сигналов, усилителей мощности для гражданского назначения.
Справочная информация
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — Университет Сколтех — в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.
В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тысяч.
Telegram: @skolkovolive
E-mail: [email protected]