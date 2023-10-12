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Федеральная сеть закрывает в Тюмени свои аптеки

Федеральная сеть закрывает в Тюмени свои аптеки

12 октября 2023, 16:44
Фото: 1MI
Жители Тюмени заметили, что в городе одна за другой стали закрываться «Аптеки от склада». В сентябре перестала работать аптека на Газовиков и еще одна на Червишевском тракте.

Об этом пишет 72.ру, отметив, что за год в городе от сети осталось всего девять аптек из 37.

О проблемах в «Аптеках от склада» стало известно в октябре прошлого года, когда компания объявила о своей ликвидации. Причиной тому стало снижение прибыли. Управление над сетью перешло к ликвидатору. Но уже вскоре за него взялась прокуратура, которой покупатели пожаловались на завышенную стоимость жизненно важных препаратов.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Аптеки
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