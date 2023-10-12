Федеральная сеть закрывает в Тюмени свои аптеки

О проблемах в «Аптеках от склада» стало известно в октябре прошлого года, когда компания объявила о своей ликвидации. Причиной тому стало снижение прибыли. Управление над сетью перешло к ликвидатору. Но уже вскоре за него взялась прокуратура, которой покупатели пожаловались на завышенную стоимость жизненно важных препаратов.