Федеральная сеть закрывает в Тюмени свои аптеки

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Об этом пишет 72.ру, отметив, что за год в городе от сети осталось всего девять аптек из 37.
О проблемах в «Аптеках от склада» стало известно в октябре прошлого года, когда компания объявила о своей ликвидации. Причиной тому стало снижение прибыли. Управление над сетью перешло к ликвидатору. Но уже вскоре за него взялась прокуратура, которой покупатели пожаловались на завышенную стоимость жизненно важных препаратов.